Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 13,3K прочтений Вчера Сергей Савчук Основными событиями последних дней вне российского информационного поля, конечно же, стали выборы в Германии, где так называемая светофорная коалиция Олафа Шольца потерпела нокаутирующее поражение в ключевых землях.
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