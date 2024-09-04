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Добрый Мир

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Германия победила свою промышленность

Германия победила свою промышленность

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 13,3K прочтений Вчера Сергей Савчук Основными событиями последних дней вне российского информационного поля, конечно же, стали выборы в Германии, где так называемая светофорная коалиция Олафа Шольца потерпела нокаутирующее поражение в ключевых землях.

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