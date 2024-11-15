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В армии РФ ответили, когда боевиков ВСУ выведут из Курской области

В армии РФ ответили, когда боевиков ВСУ выведут из Курской области

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая высказала предположение о том, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский может готовить отвод войск из Курской области, которая в настоящее время находится под контролем российских военных.

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