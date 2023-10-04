«MD Medical» намерена получить статус первичного листинга на Московской бирже

Группа компаний «MD Medical», один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, планирует осуществить смену статуса листинга на Московской бирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России, следует из сообщений группы.
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