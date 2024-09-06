Россиян ждет неординарное изменение цен на аренду квартир к середине сентября: за сколько будут сдавать жильё Евгения КомароваРынок съемного жилья в августе столкнулся с беспрецедентным повышением спроса.
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