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К концу недели в Свердловской области потеплеет

К концу недели в Свердловскую область придет долгожданное тепло, рассказали  в Уралгидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие выходные, с 7 по 9 мая, в регионе потеплеет до +14… +18 градусов, будет солнечно и сухо, осадки не ожидаются.

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