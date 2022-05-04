К концу недели в Свердловской области потеплеет

К концу недели в Свердловскую область придет долгожданное тепло, рассказали в Уралгидрометцентре. По данным синоптиков, в ближайшие выходные, с 7 по 9 мая, в регионе потеплеет до +14… +18 градусов, будет солнечно и сухо, осадки не ожидаются.