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Китайские ВВС скоро получат бомбардировщик-невидимку. Xian H-20 с ядерным вооружением достанет до западного побережья США.

Китайские ВВС скоро получат бомбардировщик-невидимку. Xian H-20 с ядерным вооружением достанет до западного побережья США.

Китайские Вооруженные силы все меньше зависят от импортного оружия. Россия сейчас его главный поставщик.

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