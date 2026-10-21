Китай представил свою первую гребную колонку мощностью 10 мегаватт для полярных ледоколов / © CCTV News Система мощностью 10 мегаватт, разработанная компанией Powermaster Marine, должна прибыть на европейскую верфь в конце ноября.
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