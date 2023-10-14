Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Гелия Кобелева

Руководство Татарстана выразило свои соболезнования в связи со смертью Гелия Кобелева, бывшего председателя плановой и бюджетно-финансовой комиссии Верховного Совета РТ и председателя постоянной комиссии Госсовета РТ по бюджетно-финансовым вопросам.
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