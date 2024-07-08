Си Цзиньпин: основные направления усилий Китая и Венгрии по Украине совпадают

Основные направления усилий Китайской Народной Республики и Венгрии по Украине совпадают. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал председатель КНР Си Цзиньпин, который провел в Пекине переговоры с руководителем венгерского правительства Виктором Орбаном.