15-летний байкер наехал на опору ЛЭП и погиб в Усольском районе

ДТП произошло в ночь на 23 апреля в поселке Тайтурка. Как выяснили полицейские, подросток за рулем мотоцикла Racer, двигаясь в темное время суток по дороге с гравийным покрытием, не справился с управлением и наехал на опору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии