В НИИТО спасли женщину с опухолью мозга: ее единственным симптомом была слабость в ноге

Елена Петюк всю жизнь проработала учительницей русского языка, недавно вышла на пенсию. В свои 63 года она продолжает вести активный образ жизни, успевает помогать внуку и заботиться о парализованном муже.
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