Глава Blackstone пояснил, почему популярна удаленка

РИАМО - 25 окт. Глава инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман отметил, что сотрудникам после удаленной работы трудно вернуться в офис, поскольку дома у них меньше рабочая нагрузка, сообщает РБК.
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