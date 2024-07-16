Детская анимация в Горной Олимпийской деревне на Роза Хутор 🗓 ПТ, СБ и ВС, 18:30-20:30 📍 Сулимовка, 39, смотровая площадка 🤖 Интересный Сочи.
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Детская анимация в Горной Олимпийской деревне на Роза Хутор 🗓 ПТ, СБ и ВС, 18:30-20:30 📍 Сулимовка, 39, смотровая площадка 🤖 Интересный Сочи.