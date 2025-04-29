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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников вручил сибирякам высокие награды РФ и Новосибирской области

Андрей Травников вручил сибирякам высокие награды РФ и Новосибирской области

Сегодня в правительстве Новосибирской области 73-м жителям региона вручили медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Медали Луки Крымского, знак отличия «За наставничество», Почётные грамоты и благодарности Президента РФ, знаки отличия «За материнскую доблесть», «Будущее Новосибирской области», «За милосердие и благотворительность» и другие государственные и региональные награды.

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