Экстремальный хэтчбек Renault 5 Turbo готовится к возрождению[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный хэтчбек Renault 5 уже возрожден в формате электромобиля, и у него даже появилась мощная версия под названием Alpine A290.
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