Военное обозрение

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Китай начал военные учения близ Тайваня

Китай начал военные учения близ Тайваня

Одной из международных проблем продолжает оставаться ситуация вокруг острова Тайвань, которая временами обостряется из-за американских провокаций и ответных действий Пекина.

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