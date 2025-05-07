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Вучич прилетел в Москву, несмотря на давление ЕС и препятствия в пути

Вучич прилетел в Москву, несмотря на давление ЕС и препятствия в пути

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву по приглашению главы российского государства Владимира Путина, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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