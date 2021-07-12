Италия выиграла Евро второй раз в истории

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. Счет уже на 2-й минуте открыл защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, замкнувший подачу Кирана Триппьера.
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