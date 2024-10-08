В России начнут тестирование вакцины против рака. Кто ее получит первым ?

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Биолог Вячеслав Косоруков сообщил, что в нашей стране в ближайшее время стартуют клинические испытания инновационной терапевтической вакцины против онкологических заболеваний.
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