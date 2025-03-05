В 2024 году кинотеатры в России посетили 127 млн россиян – министр культуры РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о значительном росте отечественного кинопроката. По ее словам, в 2024 году число зрителей в кинотеатрах страны перевалило за 127 млн человек, в среду, 5 марта, ТАСС.
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