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Крымская газета

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Трое крымчан попались на вербовку украинской разведки на сайте знакомств

Трое крымчан попались на вербовку украинской разведки на сайте знакомств

Трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооружённых сил России и нефтебазе.

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