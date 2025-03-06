Какие места в Петербурге определили творчество Сергея Дягилева

В марте в издательстве «Бомбора» выходит книга Дарьи Борисовой «По следам Дягилева в Петербурге». В ней автор рассказывает о том, как театральный деятель жил в Северной столице, где встречался с друзьями и коллегами, в том числе Бакстом, Стравинским и Серовым, и что именно определило основные направления его работы.