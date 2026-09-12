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Аргументы и Факты

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Золотая виза, розовая вилла, 3 млрд: как живут Пугачева и Галкин на Кипре

Золотая виза, розовая вилла, 3 млрд: как живут Пугачева и Галкин на Кипре

В феврале 2025 года на Кипре появились две компании — Omnideal и Omnitotal. Обе структуры специализируются на покупке, продаже и управлении движимым и недвижимым имуществом.

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