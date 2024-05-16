Франция из-за погромов ввела войска в Новую Каледонию и заблокировала TikTok

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове, данная мера направлена на обеспечение безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии, об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь в ходе совещания министров.
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