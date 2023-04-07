Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Армен Аршакян
    У Вас тоже есть такие. Шрапнель называется. С наряды  с готовыми поражающими элементами. Ответьте симетрично.Рогозин: войска У...
  • Василиса Иванова
    Нас можно уничтожать как угодно - мы добренькие, терпеливые и трусливые (перед "мировым мнением")Рогозин: войска У...
  • Валерий Василенко
    напрасноВ Польше украинец...

Бывший посол Польши в РФ Катажина Пелчинская-Наленч: «Прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся опасными»

Бывший посол Польши в Российской Федерации Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что идея создания единого государства Польши и Украины пугает.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх