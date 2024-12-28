В России из-за отсутствия деталей скопились десятки недостроенных самолетов

К концу 2024 года на предприятиях ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) скопились более 20 недостроенных ближнемагистральных самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и столько же среднемагистральных МС-21.