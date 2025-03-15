Девушка целый год собирала шерсть своего кролика, чтобы связать шапку

У жительницы США имеется симпатичный питомец — львиноголовый кролик по кличке Фиби. Во время еженедельных стрижек Джози удивлялась тому, сколько же у любимца лишней шерсти, и в итоге решила начать собирать эту шерсть.
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