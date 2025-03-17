Святая борзая: За что собака была причислена к лику святых

Франческо Петрарка (Francesco Petrarca) недаром назвал Средневековье «Тёмными веками». Именно этот период истории прославился не только регрессом культуры, искусства, науки, «охотой на ведьм», но и общим духовным упадком.
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