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В Свердловской области выявлено три очага кори в семьях, где дети не привиты по религиозным соображениям

В Свердловской области выявлено три очага кори в семьях, где дети не привиты по религиозным соображениям

С начала ноября в Свердловской области обнаружили три семейно-квартирных очага кори. Во всех случаях заболевание было выявлено у детей, не привитых по религиозным соображениям, сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора.

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