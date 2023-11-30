В Свердловской области выявлено три очага кори в семьях, где дети не привиты по религиозным соображениям

С начала ноября в Свердловской области обнаружили три семейно-квартирных очага кори. Во всех случаях заболевание было выявлено у детей, не привитых по религиозным соображениям, сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора.
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