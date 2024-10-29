Бойцы «Востока» пресекли проведение ротации и выдвижение резервов украинской армии

Средства ПВО сбили 11 беспилотников Группировка «Восток» сумела пресечь проведение ротации и выдвижение резервов украинской армии у Доброволья, Ясной Поляны, Нового Комара, Чаривного, Дорожнянки, Левадного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии