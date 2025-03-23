📸 Увлечение с пользой для науки: кто такие бёрдвотчеры Бёрдвотчеры — наблюдатели за птицами — оказались помощниками учёных.
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📸 Увлечение с пользой для науки: кто такие бёрдвотчеры Бёрдвотчеры — наблюдатели за птицами — оказались помощниками учёных.