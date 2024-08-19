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Закон и Порядок

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«Как бы с конфектами чего не положено не узнали»

«Как бы с конфектами чего не положено не узнали»

Времена Николая Павловича были, конечно, занятные. Чего только не запрещали и на какую только тему дел не заводили! К 1848 году цензура после учреждения Комитета для надзора за печатью разошлась до такой степени, что под арест можно было угодить за написание кулинарной книги со слишком большим количеством цитат французских кулинаров.

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