❗️Аксёнов: В Крыму принимаются с точки зрения обороны максимальные меры «Крым выдержал испытания 2024 года.
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❗️Аксёнов: В Крыму принимаются с точки зрения обороны максимальные меры «Крым выдержал испытания 2024 года.