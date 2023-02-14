Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

На уходящей неделе президент Украины признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, которые должны были положить конец войне в Донбассе Фото: © AP Photo / Olivier Matthys Надо отдать должное — Владимир Зеленский держался дольше всех.
На уходящей неделе президент Украины признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, которые должны были положить конец войне в Донбассе Фото: © AP Photo / Olivier Matthys Надо отдать должное — Владимир Зеленский держался дольше всех.
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