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Нижегородская правда

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После победы в Томске дзержинский «Химик» в шаге от выхода в «Серебро» 2‑й лиги

После победы в Томске дзержинский «Химик» в шаге от выхода в «Серебро» 2‑й лиги

Важнейшую победу в Томске одержали футболисты дзержинского «Химика», которые находятся в шаге от победы в 4‑й группе второй лиги (дивизион «Б»).

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