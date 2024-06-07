«Это невозможно»: Алонсо — о новом регламенте Формулы 1

Aston MartinНакануне Гран При Канады Формула 1 и 1 Международная автомобильная федерация FIA представили новый технический регламент на 2026 год, показав компьютерные изображения машины следующего поколения и рассказав об особенностях новых болидов.
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