Чем закончится новая приватизация в России? Контролировать "распил" будет Минфин

В России в настоящее время наблюдается два существенных противоречия. С одной стороны, Генпрокуратура через суды возвращает в государственную собственность крупные активы, которые, по версии надзорного органа, оказались незаконно в частной собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии