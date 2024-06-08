Решил записать разговор с инспектором ГИБДД на видео — получил 4 года лишения свободы. Ошибка, о которой должен знать каждый

Сегодня будет затронута одна очень актуальная тема, ведь в последнее время всё чаще водители и инспекторы разрешают свои споры не только на дороге, но и в суде, где доказать свою правоту и невиновность бывает не так-то просто, особенно в тех случаях, когда на руках нет необходимых для этого доказательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии