Решил записать разговор с инспектором ГИБДД на видео — получил 4 года лишения свободы. Ошибка, о которой должен знать каждый

Сегодня будет затронута одна очень актуальная тема, ведь в последнее время всё чаще водители и инспекторы разрешают свои споры не только на дороге, но и в суде, где доказать свою правоту и невиновность бывает не так-то просто, особенно в тех случаях, когда на руках нет необходимых для этого доказательств.