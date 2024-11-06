Реакция на итоги выборов в США из первых уст. Самых разных

Прибалтика оказалась в первом ряду восторженных зрителей электоральной ночи: Президент Литвы Гитанас Науседа: "Поздравляем Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США! США являются ключевым стратегическим союзником Литвы.
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