Политика как он...
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Политика как она есть

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Реакция на итоги выборов в США из первых уст. Самых разных

Реакция на итоги выборов в США из первых уст. Самых разных

Прибалтика оказалась в первом ряду восторженных зрителей электоральной ночи: Президент Литвы Гитанас Науседа: "Поздравляем Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США! США являются ключевым стратегическим союзником Литвы.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Всех нахрен. Все... Какое нам дело? Пусть хоть жабу изберут.
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8 час.
людмила михайлик
Будем надеяться на улучшение в мире
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8 час.
М
Мария
Наркошибздик поздравил первым! Шустрый.
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6 час.

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