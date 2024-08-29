В Крыму транспортные полицейские присоединились к благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Личный состав Крымского линейного управления МВД России на транспорте присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Помоги собраться в школу», целью которой является оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также предупреждение правонарушений и антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних.