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Аргументы и Факты

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Путин подписал фотографию для сестры моряка ВМФ Катюши

Путин подписал фотографию для сестры моряка ВМФ Катюши

Один из военных моряков, присутствовавших на встрече с президента РФ Владимира Путина с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге, попросил главу страны подписать фотографию для его сестры младшей Катюши, передает «РИА Новости».

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