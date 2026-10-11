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При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев .

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