Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Диана Константинова (Постникова)
    Точно сказано!!!Спецотряд из вете...
  • Арсен Исмаилов
    всех абуермеков по домам или по тюрьмам, если заслужили - там есть работка приличная на рудниках .э..жНи одного русског...
  • Генрих
    К ебеням! Всех и без разбору! А потом можно пропустить только тех, кто нам реально необходим...без семей, бабушек и д...Ни одного русског...

Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Avia.pro - СМИ Ах, какой живописный эпизод развернулся на просторах московской столицы — словно кадры из какого-то захватывающего блокбастера! Московский клуб единоборств «Ермак» превратился в арену для настоящего экшена, когда туда с рейдом нагрянули правоохранители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лазарев
Когда будем строит &quot;китайскую стену&quot;.
Ответить
3 час.
Генрих
К ебеням! Всех и без разбору! А потом можно пропустить только тех, кто нам реально необходим...без семей, бабушек и дедушек, которые ни копейки не положили в нашу казну.
Ответить
2 час.
АИ
Арсен Исмаилов
всех абуермеков по домам или по тюрьмам, если заслужили - там есть работка приличная на рудниках .э..ж
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх