Сергунина: Для москвичей запустили дистанционный курс по открытию своего бизнеса

В столице запустили бесплатный дистанционный курс для предпринимателей «Свое дело: начни сейчас». Участники программы получат теоретические знания и практические навыки, необходимые для вывода на рынок нового товара или услуги, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии