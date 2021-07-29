“Могут быть последствия”: реаниматолог дал прогноз по ситуации со здоровьем МакSим (ФОТО)

Недавно в СМИ появилась информация о приходе в сознание популярной российской певицы МакSим. Напомним, что исполнительница провела больше месяца в коме из-за последствий заражения коронавирусом, который долгое время не диагностировался у звезды.
Недавно в СМИ появилась информация о приходе в сознание популярной российской певицы МакSим. Напомним, что исполнительница провела больше месяца в коме из-за последствий заражения коронавирусом, который долгое время не диагностировался у звезды.
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