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“Могут быть последствия”: реаниматолог дал прогноз по ситуации со здоровьем МакSим (ФОТО)

“Могут быть последствия”: реаниматолог дал прогноз по ситуации со здоровьем МакSим (ФОТО)

Недавно в СМИ появилась информация о приходе в сознание популярной российской певицы МакSим. Напомним, что исполнительница провела больше месяца в коме из-за последствий заражения коронавирусом, который долгое время не диагностировался у звезды.

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