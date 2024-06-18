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Психолог Истомина: готовность к худшему и безделье помогают бороться с паникой

Психолог Истомина: готовность к худшему и безделье помогают бороться с паникой

Готовность к худшему и безделье могут помочь в борьбе с паническими атаками, рассказала "Газете.Ru" клинический психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) и преподаватель-исследователь кафедры клинической и специальной психологии МГППУ Луиза Истомина.

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