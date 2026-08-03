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Аргументы недели

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Психолог Хинко: если смех переходит в истерику, позвольте себе это, дышите

Психолог Хинко: если смех переходит в истерику, позвольте себе это, дышите

Многие замечали: иногда после приступа хохота вдруг накатывает тоска или даже слёзы. Народная мудрость давно предупреждает: «Не смейся, а то плакать будешь».

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