Устойчивость бактерий к антибиотикам через 25-30 лет может стать одной из главных причин смертности в мире, заявил вице-президент РАН Степан Калмыков.
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