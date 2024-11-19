Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.