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Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью

Путин назвал размещение в космосе ПРО противника опасностью

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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