Прокуратура отчитала губернатора Ростовской области за плохие дороги

Об этом стало известно после увольнения министра транспорт региона.Прокуратура Ростовской области нашла нарушения в работе органов власти донского региона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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