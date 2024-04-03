Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Вокин
    Поболтаем и успокоимся, народ не чего не решает, а слуги так называемые из правительства и дуурдумы, а также обнулённ...Халява закончилас...
  • Leonid PlиGin
    Теперь в условия соглашения о мире должны входить признание Украины террористическим государством, а к спонсорам и вд...Кто готов к "ново...
  • Влас Семенюк
    Я конечно диванный эксперт, но всё же скажу, а не пробовали этот сброд (рада) бомбонуть? чтоб за метлой (язык) следил..."Бессильная злоба...

Прокуратура отчитала губернатора Ростовской области за плохие дороги

Прокуратура отчитала губернатора Ростовской области за плохие дороги

Об этом стало известно после увольнения министра транспорт региона.Прокуратура Ростовской области нашла нарушения в работе органов власти донского региона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх